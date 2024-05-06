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Число погибших при атаке дронов ВСУ в Белгородской области выросло до 7

Количество погибших при атаке дронов ВСУ в Борисовском районе Белгородской области увеличилось до семи, сообщает РИА Новости .

Дроны-камикадзе ВСУ утром в понедельник атаковали две движущиеся по дороге «ГАЗели», перевозящие сотрудников предприятия, а также легковую машину. Все раненые были доставлены в больницу.

В пресс-службе компании «Агро-Белогорье» отметили, что погибшие были сотрудниками Грайворонского и Борисовского свинокомплексов.

В Минздраве РФ уточнили, что в результате атаки пострадали 40 человек, из них трое детей. Доставили в больницу 30 человек.

Дальнейшая информация по погибшим и раненым в данном инциденте будет уточняться.