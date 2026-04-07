Число госпитализированных артистов Красноярского театра в Москве выросло до 28

Количество госпитализированных с отправлением сотрудников Красноярского музыкального театра в Москве выросло до 28 человек, сообщает РИА Новости .

Ранее стало известно, что актеры и технический персонал Красноярского театра прибыли в Москву со спектаклем «Бой с тенью». Однако после обеда 20 человек пожаловались на симптомы отправления, одну из актрис госпитализировали. Спектакль был отменен по техническим причинам.

«К моменту появления первых сообщений в СМИ число участников коллектива с симптомами отравления не соответствовало действительности, но к полуночи их количество увеличилось», — заявили в пресс-службе российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска».

Собеседник агентства добавила, что в настоящее время 28 сотрудников театра находятся под присмотром врачей. Специалисты устанавливают причину отравления.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.