«Чиновники» оставили российского пенсионера без 8 млн рублей

Мошенники представились статусными «чиновниками» и обманули 78-летнего жителя Новокузнецка. За несколько месяцев они выманили у пенсионера почти 8 000 000 рублей, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на региональную полицию.

Злоумышленникам удалось убедить пожилого россиянина, что его банковские счета якобы находятся под угрозой. Пенсионер поверил «чиновникам» и «силовикам», после чего решил перевести деньги в «безопасное» место, по озвученным мошенниками реквизитам.

Кроме того, под давлением псевдочиновников мужчина продал свою иномарку Toyota RAV4 и едва не лишился квартиры, но успел распознать обман. После этого кузбассовец обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция по этой части статьи предусматривает в том числе до 10 лет лишения свободы.