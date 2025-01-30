Чиновник усыпил собак жительницы Челябинска и заявил о «безграничных правах»

Чиновник пробрался на участок жительницы Челябинска и усыпил двух ее домашних собак. Перед этим он заявил ей о своих «безграничных правах», сообщает Lenta.ru .

Россиянка ранее поссорилась с двумя мужчинами, что было запечатлено на видео. Одним из тех, с кем ругалась женщина, оказался местный челябинский чиновник.

Как утверждает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей», мужчина заявил россиянке о своих «о безграничных правах». Затем он пробрался на ее земельный участок, когда шел отлов бродячих животных.

Там чиновник усыпил двух домашних псов женщины. Затем он попытался их забрать.

Ранее крупный челябинский свинокомплекс лишился стада. Новый собственник комплекса из Башкирии приступил к санации предприятия.