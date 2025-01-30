Крупный челябинский свинокомплекс лишился стада

Первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов заявил, что «Родниковский свинокомплекс» в настоящее время проводит обновление маточного стада, сообщает URA.RU .

«Новый собственник комплекса из Башкирии приступил к санации предприятия. Предприятие обновит маточное стадо, поскольку прежнее стало старородящим, что снижало эффективность», — сказал Литвинов.

Он подчеркнул, что в настоящее время предприятие реконструирует свинарники, поэтому они не заселены. Работы планируется завершить к концу текущего года.

Литвинов добавил, что после завершения ремонтных работ на предприятии начнется выпуск мясных изделий. Планируется расширение производства.

В марте прошлого года новым собственником крупного челябинского свинокомплекса стала «Управляющая компания Таврос». Прошлым владельцем предприятия являлся депутат Госдумы РФ Олег Колесников. Согласно информации из СБИС, в 2024 году, несмотря на проведение ремонтных работ, комплекс стал прибыльным. Чистая прибыль составила 277,6 млн рублей.

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