Минсельхоз призвал аграриев не сопротивляться использованию отечественных семян
Глава министерства сельского хозяйства РФ Оксана Лут на Всероссийском агрономическом совещании призвала аграриев не сопротивляться использованию семян отечественной селекции, сообщает «Интефакс».
«Часто слышу скептическое отношение (к российским семенам-ред.), мнение о том, что иностранные лучше», — заявила Лут.
Она подчеркнула, что перед органами управления аграрно-промышленным комплексом стоит задача по обеспечению сельского хозяйства семенами отечественной селекции. Сопротивляться их использованию «бессмысленно».
Министр отметила, что еще два года назад отрасль семеноводства и селекции в России находилась в состоянии упадка. Однако сегодня ведется работа над улучшением качества продукции, которая должна быть востребована российскими аграриями.
Лут добавила, что в сложившейся ситуации крайне необходимо в кратчайшие сроки осуществить переход на использование отечественных семян.
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