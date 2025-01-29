Минсельхоз призвал аграриев не сопротивляться использованию отечественных семян

сегодня в 21:04

Глава министерства сельского хозяйства РФ Оксана Лут на Всероссийском агрономическом совещании призвала аграриев не сопротивляться использованию семян отечественной селекции, сообщает «Интефакс» .

«Часто слышу скептическое отношение (к российским семенам-ред.), мнение о том, что иностранные лучше», — заявила Лут.

Она подчеркнула, что перед органами управления аграрно-промышленным комплексом стоит задача по обеспечению сельского хозяйства семенами отечественной селекции. Сопротивляться их использованию «бессмысленно».

Министр отметила, что еще два года назад отрасль семеноводства и селекции в России находилась в состоянии упадка. Однако сегодня ведется работа над улучшением качества продукции, которая должна быть востребована российскими аграриями.

Лут добавила, что в сложившейся ситуации крайне необходимо в кратчайшие сроки осуществить переход на использование отечественных семян.

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