Правительство определило порядок беспошлинного ввоза картофеля, моркови и яблок

Евразийская экономическая комиссия выступила с предложением, которое поддержало российское правительство, определив порядок импорта некоторых овощей и фруктов без таможенных сборов, об этом говорится в соответствующем постановлении правительства .

Согласно утвержденному порядку, до середины лета 2025 года отменяются пошлины на ввоз трех видов продукции — яблок, картофеля и моркови.

Согласно постановлению совета ЕЭК от ноября прошлого года, определены точные объемы разрешенного импорта: яблоки — 230 тысяч тонн, картофель — 150 тысяч тонн, морковь — 55 тысяч тонн. Координацию процесса возложили на Минсельхоз России, который будет выдавать необходимые документы для получения таможенных льгот на данную продукцию.

Эффективность продовольственного рынка страны планируется поддерживать с помощью обновленного регулирования, вступающего в силу с начала 2025 года. Одобренное Советом ЕЭК в ноябре решение о тарифных преференциях призвано способствовать стабилизации ситуации на внутреннем рынке.