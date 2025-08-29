Чиновник ударил одного из 10 детей таджика? Подробности избиения главы Каменки

Глава Каменского района Пензенской области Александр Помогайбо якобы ударил ребенка местного жителя по щеке, после чего его отец избил чиновника монтировкой, утверждают родственники нападавшего. Госслужащего поколотил уроженец Таджикистана — родные последнего называют его отцом 10 детей, который работает в госсфере в Москве и давно является гражданином России, сообщают «Осторожно, новости» .

Помогайбо уже наложили 19 швов, ему предстоит длительное восстановление. Во время избиения чиновнику также сломали ключицу.

Районный глава утверждает, что жители неоднократно жаловались на плохой запах и антисанитарию на участке, из-за которого он и поссорился со своим 41-летним обидчиком. По словам Помогайбо, он неоднократно просил скандальных домовладельцев привести территорию в порядок, причем полиция также выдавала им предупреждения.

Родные 41-летнего Марата, задержанного за избиение главы района, утверждают, что несколько лет назад Помогайбо якобы требовал с них 500 000 рублей, чтобы «никто не приходил с проверками». Они также заявили, что чиновник оскорблял их — называл «чурками», «свиньями» и «поросятами».

По словам родственников Марата, он поколотил чиновника после того, как Помогайбо якобы ударил по щеке его 14-летнего сына. Однако сам глава Каменки называл другую версию событий.

В беседе с «Коммерсант — Средняя Волга» Помогайбо утверждал, что его избили из-за конфликта, начавшегося из-за антисанитарии на частном участке. Там живет семья из Таджикистана: чиновник настаивал, что эти люди устроили «бардак, свиньи, козы» и игнорировали замечания по благоустройству. По словам Помогайбо, 27 августа он остановился у дома скандальной семьи и спросил, когда они приведут участок в порядок. При этом он не упоминал, что якобы оскорбил или ударил кого-то из членов той семьи.

«Наверное, как-то я отвернулся от него, чтобы показать на этот забор. Он достал монтировку из машины и сзади меня ударил. Я, естественно, упал. Хорошо, что сознание не потерял, а то он, скорее всего, добил бы. Я отполз в канаву с водой, кровь с лица смыл. Он еще четыре раза ударил по голове», — говорил глава администрации Каменского района.

Помогайбо также утверждал, что его обидчик — психически больной человек, что подтверждали врачи. Ранее он игнорировал все попытки диалога даже со стороны таджикской диаспоры Пензенской области, добавлял «Ъ».

По факту избиения чиновника возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Родственники задержанного уже подали жалобу в прокуратуру.

Изначально SHOT сообщал, что Помогайбо избили трубой якобы из-за того, что он назвал местного жителя «свиньей», когда требовал от него снести баню. Добавлялось, что в 2024 году главу района оштрафовали на 50 000 рублей за оскорбление подчиненного.