Россиянин избил трубой мэра, назвавшего его «свиньей»

Главу городского поселения Каменка Пензенской области Александра Помогайбо избили металлической трубой после того, как он потребовал от местного жителя снести баню, утверждает SHOT . Чиновник назвал владельца участка «свиньей», после чего управленца поколотили.

Помогайбо требовал от местного жителя снести баню на улице Белинская. Хозяин участка отказался это делать, за что глава района назвал его «свиньей». Далее Помогайбо избили трубой: судя по кадрам с места происшествия, у пострадавшего чиновника в крови все лицо, руки и одежда.

Издание отмечает, что в 2024 году Александра Помогайбо штрафовали на 50 000 рублей за оскорбление подчиненного. Главу Каменки также разыскивают судебные приставы из-за неоплаченного долга в 8,5 тысячи рублей, добавляет SHOT.

Прочие подробности случившегося выясняются.