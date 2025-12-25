Чиновник из Дагестана и два волонтера погибли из-за атаки ВСУ под Белгородом
В результате удара украинских военных по грузовику с гуманитарной помощью в Белгородской области погибли чиновник из Дагестана и двое общественников, сообщает SHOT.
22 декабря ВСУ атаковали с применением дрона грузовик в поселке Красный Пахарь Волоконовского района. Автомобиль перевозил продукты, инструменты и письма от детей для российских бойцов. В результате удара машина несколько раз перевернулась.
В авто находились замглавы Шамильского района Дагестана, где была собрана гуманитарная помощь, Магомеднаби Гаджиев и два волонтера из организации «Самооборона» по имени Али и Мурад. Все они погибли.
Также пострадал волонтер по имени Шамиль. Его госпитализировали, врачи пытаются спасти мужчину.
