Три человека на трассе погибли от удара ВСУ под Белгородом

В Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль погибли трое мирных жителей. Происшествие случилось в поселке Красный Пахарь Волоконовского района 22 декабря, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что украинский FPV-дрон нанес удар по машине с мирными жителями, двигавшейся по дороге в окрестностях населенного пункта. От взрыва автомобиль несколько раз перевернулся.

В момент трагедии в транспортном средстве находились четыре человека. В итоге двое скончались на месте, третьего извлекли из поврежденной машины, однако он умер до прибытия медиков. Четвертый человек, находившийся в автомобиле, остался жив, но получил ранения различной степени тяжести. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал о происшествии в Волоконовском районе, неподалеку от поселка Красный Пахарь. Глава региона сообщил о происшествии 22 декабря в 19:36. По его данным, в машине была семейная пара, которая пострадала из-за атаки FPV-дрона.

Супруги получили ранения различной степени тяжести: у женщины диагностированы многочисленные осколочные раны плеча, а у мужчины — осколочное ранение лопатки и термический ожог руки. Оба пострадавших доставлены в Валуйскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи. Автомобиль, в котором они находились, поврежден.

