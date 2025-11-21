сегодня в 17:23

Чичваркин* и Шендерович* включены в список террористов и экстремистов

Бизнесмен Евгений Чичваркин* и писатель Виктор Шендерович* внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, сообщает ТАСС .

Еще в него включили экс-депутата городского законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника* и экономиста, бывшего заместителя министра финансов России Сергей Алексашенко*.

В октябре ФСБ РФ возбудила уголовное дело о создании террористического сообщества или участия в нем в отношении членов «Антивоенного комитета России». В эту организацию входят Чичваркин*, Шендерович*, Резник* и Алексашенко*.

Также ранее в отношении Чичваркина* инициировали уголовное преследование. Уже дважды предприниматель нарушал законодательство о порядке деятельности иноагентов.

* Признаны иноагентами в РФ.

