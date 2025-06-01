Чибис: при атаке дронов на Мурманскую область никто не пострадал
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1 июня дроны попытались атаковать Мурманскую область. К счастью, жители не пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис.
Глава Мурманской области прибыл на место происшествия. По его словам, в результате массированной атаки украинских БПЛА жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия работаю оперативные службы. В регионе усилены меры безопасности. Из-за этого могут действовать некоторые временные ограничения.
Чибис попросил жителей сообщать о любых подозрительных случаях по телефону 112.
1 июня украинские беспилотники осуществили налет на территорию Мурманской области. Средства ПВО отразили атаку.