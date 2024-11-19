Четырех преподавателей Мытищинского филиала Бауманки поймали на поборах

Под следствием оказались четыре экс-преподавателя Мытищинского филиала МГТУ им. Баумана, которых обвиняют в поборах со студентов, пишет газета «Известия» .

Расследование о коррупции в отношении одного преподавателя филиала началось в сентябре. Затем под следствием оказались еще три коллеги и посредник, который передавал деньги от студентов, его объявили в международный розыск.

Как рассказал источник в силовых структурах, злоумышленники брали деньги со студентов с 2019 года за допуск к сессии, проставление зачетов, сдачу экзаменов и др. Каждый раз надо было платить несколько тысяч рублей.

Как считают следователи, посредником был 45-летний бизнесмен Асламбек О. Возможно, сейчас предприниматель находится в Китае, обсуждается вопрос об экстрадиции.

Сначала в коррупции в филиале вуза заподозрили доцента кафедры технологии и оборудования лесопромышленного производства Дмитрия Л. Были сведения, что именно ему посредник якобы передавал деньги. Кроме того, показания на него дали два студента, заплатившие за допуск к экзамену и получившие положительную отметку.

Затем полицейские вышли и на других педагогов. В данном деле фигурирует Александр М., который ранее вместе с Дмитрием Л. работал в Московском государственном университете леса. Именно с лесоинженерными предметами у студентов филиала чаще всего возникали трудности.

Еще под следствием находятся экс-завлабораторией кафедры лингвистики Татьяна Д. и доцент кафедры технологии и оборудования лесопромышленного производства Наталья К.

По данным следователей, Асламбек с апреля 2019 года по апрель 2023 года помогал решить проблемы с учебой шестерым студентам. Он передавал взятку от них преподавателям. Сначала следствие располагало сведениями о свыше чем 20 эпизодах. Каждый из обучающихся заплатил от 50 до 170 тыс. рублей за весь период «сотрудничества».