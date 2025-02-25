Четырех человек спасли после ДТП в Подмосковье за сутки

В Московской области за последние сутки произошло 5 различных ДТП, в которых спасли четырех человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.

Обстоятельства и причины данных дорожных аварий не уточняются.

Помимо этого, спасатели за сутки привлекались к тушению 42 техногенных пожаров. Всего с огнем боролись 368 человек, а также использовалось 105 единиц техники.

Происшествий на водных объектах в течение последних суток не было зафиксировано. Силы и средства для контроля обстановки на воде в Подмосковье не привлекались.

Ранее массовая авария произошла на Новорязанском шоссе в Люберцах. В результате образовалась огромная пробка.