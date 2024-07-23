Четырех человек госпитализировали после атаки ВСУ в порту Краснодарского края Происшествия сегодня в 17:29 Фото - © Медиасток.рф

В ходе попытки теракта киевского режима в порту «Кавказ» с места происшествия госпитализировали четырех человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

Все пострадавшие получают необходимую медпомощь. В результате происшествия скончался один человек. Украинская армия 23 июля дронами атаковала паромное судно в порту «Кавказ» Краснодарского края, среди членов экипажа и сотрудников порта оказались погибший и пострадавшие. Возгорание в результате атаки оказалось локальным, угрозы распространения огня нет.