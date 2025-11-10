сегодня в 07:17

Четыре вагона с щебнем сошли с рельсов в Ленинградской области

В Ленинградской области задерживаются пассажирские и грузовые поезда из-за происшествия на железной дороге. На станции Янега сошли с рельсов четыре вагона с щебнем, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на 10 ноября. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры. Проводится проверка по данному факту.

Всего задерживаются один пассажирский и 17 грузовых поездов.

Причины происшествия не раскрываются.

Ранее в Нижегородской области столкнулись грузовой и хозяйственный поезда. Это привело к сходу с рельсов нескольких порожних вагонов грузового поезда.

