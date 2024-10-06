Четыре украинских беспилотника сбили над Россией ночью

Их сбили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО). Так, два аппарата уничтожили над Курской областью, по одному – над Белгородской и Воронежской областями.

Таким образом, российские военные пресекли попытки Украины совершить террористические атаки в РФ.

Кроме того, в ночь на 5 октября в РФ перехватили 10 дронов противника. Их сбили над Воронежской и Курской областями.