Четыре украинских беспилотника сбили над Россией ночью
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Минувшей ночью ликвидированы четыре дрона ВСУ самолетного типа над тремя российским регионами, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Их сбили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО). Так, два аппарата уничтожили над Курской областью, по одному – над Белгородской и Воронежской областями.
Таким образом, российские военные пресекли попытки Украины совершить террористические атаки в РФ.
Кроме того, в ночь на 5 октября в РФ перехватили 10 дронов противника. Их сбили над Воронежской и Курской областями.