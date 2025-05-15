Четыре легковушки столкнулись на внешней стороне 71 км МКАД

Массовая авария произошла на внешней стороне 71 км МКАД, в районе съезда № 71. Из-за этого движение транспорта в районе ДТП затруднено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

В ДТП пострадали четыре машины. Отмечается, что одно из авто опрокинулось.

Информация о количестве пострадавших уточняется. Причины ДТП выясняются.

Из-за аварии движение затруднено на 3 км. Открыты пяти полосы из пяти.

Ранее два большегруза столкнулись на ЦКАД у Звенигорода. Есть пострадавшие.