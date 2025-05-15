Снесло кабину: два большегруза столкнулись на ЦКАД у Звенигорода

Два большегруза жестко столкнулись на ЦКАД в районе Звенигорода

Серьезная авария произошла на ЦКАД в районе Звенигорода. Столкнулись два тягача с прицепами, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По предварительным данным, в аварии пострадали люди. В районе ДТП образовалась огромная пробка.

На снятых очевидцем кадрах видно, что кабина одного из грузовиков серьезно пострадала. На месте работают экстренные службы.

Причина аварии неизвестна.

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