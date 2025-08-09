Четыре человека погибли и четверо пострадали в ДТП на трассе в Башкирии

Четыре человек погибли и еще четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Башкирии. Среди пострадавших трое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в субботу утром на на 5 км автодороги «Магнитогорск-Аэропорт». Автомобиль Mazda 3 столкнулась с отечественной легковушкой LADA Priora. От удара иномарка под управлением 55-летней женщины совершила опрокидывание в кювет.

В результате столкновения погибли водитель иномарки и два ее пассажира. В «приоре» от удара погибла 30-летняя супруга водителя. Пострадавших 35-летнего водителя отечественного седана и его трое детей, две девочки 2 и 12 лет и 9-летний мальчик госпитализировали.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, а также сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.