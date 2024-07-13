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Четыре беспилотника ВСУ ликвидировали в России ночью

Прошлой ночью на территории трех российских регионов сбили четыре украинских дрона, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Их перехватили с помощью дежурных средств ПВО. Так, два беспилотника ликвидированы над Ростовской областью, по одному — над Белгородской и Курской областями.

Таким образом, ВС РФ пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку в стране.

Ранее российские военные сбили начиненный взрывчаткой дрон ВСУ. Аппарат летел в направлении Курской АЭС. Сведений о пострадавших не поступало.