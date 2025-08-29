Четвертый подозреваемый в убийстве Ерошевича объявлен в международный розыск

Один из подозреваемых в убийстве футболиста Ерошевича мог скрыться за границей

В рамках расследования резонансного уголовного дела, связанного со смертью молодого футболиста Арсения Ерошевича в подмосковном Щелкове, трое подозреваемых были помещены под стражу. Четвертый участник дела объявлен в международный розыск, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Все случилось 17 августа 2025 года неподалеку от жилого здания. По данным следствия, между группой молодых людей и 25-летним футболистом возникла ссора, которая переросла в зверское избиение. Полученные травмы оказались смертельными, и Ерошевич умер в медицинском учреждении.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство», однако впоследствии его переквалифицировали на ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По мнению следователей, убийство не было преднамеренным, но действия нападавших напрямую спровоцировали летальный исход.

Московский областной суд удовлетворил запрос следователя и принял решение о заключении под стражу троих подозреваемых на период проведения следственных мероприятий.