Четверо сотрудников МЧС РФ попали под обстрел ВСУ в Донецке
Фото - © МЧС России
Сотрудники российского чрезвычайного ведомства тушили возгорание в Донецке, которое возникло из-за атаки ВСУ, во время работы спасателей появилась вероятность второго артудара, который в итоге настиг людей во время эвакуации, сообщила пресс-служба МЧС России в официальном Telegram-канале.
Огнеборцы работали в Петровском районе. Пострадавшие сотрудники МЧС самостоятельно добрались до больницы.
Все раненые спасатели госпитализированы. Медики оказывают всю необходимую помощь для их скорейшего восстановления.
Кроме того, в ходе атаки ВСУ повреждения получил служебный автомобиль. Сумма материального ущерба не уточняется.
Ранее российские военнослужащие освободили от присутствия украинской армии еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Благодаря успешно выполненной боевой задачи, ВС РФ улучшили свои позиции в зоне проведения специальной военной операции.