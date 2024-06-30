Четверо сотрудников МЧС РФ попали под обстрел ВСУ в Донецке

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В Донецке госпитализированы четверо сотрудников МЧС РФ после обстрела ВСУ

Сотрудники российского чрезвычайного ведомства тушили возгорание в Донецке, которое возникло из-за атаки ВСУ, во время работы спасателей появилась вероятность второго артудара, который в итоге настиг людей во время эвакуации, сообщила пресс-служба МЧС России в официальном Telegram-канале .

Огнеборцы работали в Петровском районе. Пострадавшие сотрудники МЧС самостоятельно добрались до больницы.

Все раненые спасатели госпитализированы. Медики оказывают всю необходимую помощь для их скорейшего восстановления.

Кроме того, в ходе атаки ВСУ повреждения получил служебный автомобиль. Сумма материального ущерба не уточняется.

Ранее российские военнослужащие освободили от присутствия украинской армии еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Благодаря успешно выполненной боевой задачи, ВС РФ улучшили свои позиции в зоне проведения специальной военной операции.