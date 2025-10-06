Черный с головы по пояс: парень в Челябинске тронул батарею и умер от удара током

Трагедия произошла в Челябинске. 16-летний Данил разговаривал по телефону, подключенному к зарядному устройству, а затем дотронулся рукой до батареи. Подросток получил удар током в 380 вольт и скончался, сообщает РЕН ТВ .

В этот момент по трубам пускали отопление. Мальчик находился возле батареи. По словам его бабушки, она услышала крики, а затем увидела, что внук был черный с головы по пояс, а рука прилипла к радиатору. Родные незамедлительно вызвали скорую помощь.

«Скорую сразу вызвали, 112. Приехали в течение 10 минут. Качали, качали, но потом мне сам врач сказал, что смерть произошла прямо сразу», — рассказала бабушка Данила.

Следователи возбудили уголовно дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители проводят следственные действия, чтобы установить причины и обстоятельства, которые привели к трагедии.

Ранее в Брянской области невнимательный рыбак закинул удочку, которая зацепилась за провод под напряжением, в результате ЧП он стал инвалидом. Мужчина пытался отсудить у энергокомпании 7 млн рублей, но суд постановил, что он сам виноват.

