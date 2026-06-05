На камеры видеонаблюдения попала черная иномарка, которая волочила тело человека под Раменским. Видео разместило РЕН ТВ .

На видео показано, как по дороге едет черный автомобиль, а за ним по асфальту волочится тело погибшего.

Ранее граната взорвалась в частном доме в коттеджном поселке Бахтеево-парк под Раменским. Там нашли два трупа.

Труп 51-летнего мужчины, который волочили за машиной, нашли в септике на территории его участка в коттеджном поселке. На теле зафиксировано ножевое ранение. Руки у жертвы были связаны, а на шее — веревка.

По информации телеканала, в ходе ссоры 41-летний мужчина убил 51-летнего приятеля. Потом он привязал тело к автомобилю, перевез на его участок и сбросил в колодец. После расправы злоумышленник проник в дом убитого и устроил там пожар. Предварительно, в доме взорвалась граната, после чего убийца погиб в огне.

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