Череп женщины нашли возле жилых домов на Сахалине

29 августа 2024 года в Корсакове Сахалинской области нашли череп женщины. Его обнаружили возле жилых домов, по данному факту проводится процессуальная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону .

Череп нашли на участке местности, расположенном у домов № 1 и 20 по ул. Калинина. Личность погибшей так и не удалось установить, но эксперты выяснили, что останки принадлежат женщине европеоидной расы. Ее возраст — 20-30 лет.

После проведения экспертного исследования был опубликован фотоснимок погибшей. Отмечается, что у женщины была асимметрия крыльев носа, вероятно, наличие искривления спинки носа в правую сторону, асимметрия нависания неподвижной части верхнего века.

Известно, что женщина умерла от 3 до 30 лет назад (1994–2021 годы). Следователи просят всех граждан, узнавших погибшую на фотоснимке, обратиться в Корсаковский межрайонный следственный отдел.

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