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Скелет человека нашли в канализационном люке в Москве

Скелетированные останки человека были найдены в канализационном люке на юге столицы, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Скелет обнаружили при проведении работ на Чертановской улице.

Кому принадлежат останки — неизвестно. По ним проведут судебно-медицинскую экспертизу.

По факту страшной находки началась процессуальная проверка. Ее ход взяла на контроль Чертановская межрайонная прокуратура.

Ранее в Петербурге были найдены останки журналиста «Фонтанки», убитого 20 лет назад.