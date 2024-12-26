Скелет человека нашли в канализационном люке в Москве
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Скелетированные останки человека были найдены в канализационном люке на юге столицы, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.
Скелет обнаружили при проведении работ на Чертановской улице.
Кому принадлежат останки — неизвестно. По ним проведут судебно-медицинскую экспертизу.
По факту страшной находки началась процессуальная проверка. Ее ход взяла на контроль Чертановская межрайонная прокуратура.
Ранее в Петербурге были найдены останки журналиста «Фонтанки», убитого 20 лет назад.