Чемпионка России по ледолазанию Власова скончалась из-за энцефалита

Чемпионка РФ по ледолазанию Алена Власова скончалась в результате укуса клеща. Насекомое напало на спортсменку на даче, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в конце июня, когда Власова отдыхала у приятелей за городом. Она узнала об укусе почти сразу и на следующий день отправилась на осмотр к врачу. Там выяснилось, что клещ был заразным.

У Власовой начался энцефалит. Появились осложнения.

Из-за энцефалита Власова на протяжении трех месяцев была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние спортсменки было крайне тяжелым, почти кома.

Находясь на ИВЛ, Власова слышала разговоры людей вокруг, старалась отвечать. Также она могла открывать и закрывать глаза.

Однако около 70% легких спортсменки оказались поражены. Она скончалась 5 октября. У Власовой были супруг и 12-летняя дочь.

Алена Власова стала чемпионкой РФ в скоростной парной гонке по ледолазанию в феврале 2024 года. Суть экстремального вида спорта заключается в преодолении морозных склонов с использованием особого снаряжения.

Ранее жителей Москвы предупредили, что у клещей началась вторая фаза активности. Они могут укусить вплоть до ноября. В анабиоз насекомые впадают только при 5 градусах тепла.