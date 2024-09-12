Жителей Москвы предупредили о второй фазе активности клещей

Москвичей предупредили, что у клещей началась вторая фаза активности, а также посоветовали быть осторожными на природе, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Клещи плохо переносят жару, а пасмурная погода и повышенная влажность воздуха — это идеальные условия для них.

Эти паукообразные могут оставаться активными до ноября. Они впадают в анабиоз при первых заморозках, когда температура воздуха опускается ниже 5 градусов.

Для защиты от укусов клещей специалисты рекомендуют выбирать одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, надевать головной убор, а штаны заправлять в высокую обувь. Также следует использовать репелленты для обработки одежды.

После прогулки нужно обязательно осмотреть себя, чтобы убедиться в отсутствии клещей на теле.