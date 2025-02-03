Человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Туапсе

Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Туапсе. В результате происшествия один человек получил серьезные ожоги, сообщает SHOT .

ЧП произошло в понедельник днем двухэтажном доме на улице Горького.

На опубликованных кадрах видно, как пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание в здании после взрыва. Территорию вокруг дома оцепили.

В результате взрыва газа разрушилась часть стены дома. Всего было эвакуировано 16 жильцов, из которых двое — несовершеннолетние. Пострадал мужчина, который находился в квартире, где произошел взрыв. Пострадавшего с серьезными ожогами госпитализировали в больницу.