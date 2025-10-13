Человек погиб при столкновении легкового авто и грузовика в Подмосковье

ДТП произошло в 10:25 на 181 км автодороги А-108. Kia выехала на встречную полосу и врезалась в припаркованный грузовик. В результате один человек погиб на месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась в Орехово-Зуевском городском округе. Водитель 1995 года рождения не справился с управлением. Его Kia выехала на встречную полосу и врезалась в стоящий грузовой автомобиль.

Пассажир легковой машины погиб, еще троих пассажиров госпитализировали. Все обстоятельства смертельной аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее на юго-востоке столицы иномарка Toyota сбила пешехода, который переходил дорогу в не установленном для этого месте. В результате аварии человек скончался на месте от полученных травм.

