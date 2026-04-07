Человек погиб при пожаре в квартире на Клязьминской улице в Москве
Фото - © «МК: срочные новости» / скриншот
Квартира загорелась в жилом доме на Клязьминской улице Москвы, огонь охватил площадь 20 кв. м, сообщает «МК: срочные новости».
По предварительной информации, один человек погиб.
На видео с места ЧП показано, что огонь вырывается из окна, в небо поднимается густой дым.
Ранее во время тушения возгорания в пятиэтажном доме в Хабаровске нашли тела мужчины и женщины.
