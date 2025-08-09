Человек погиб при обрушении породы на шахте в Ростовской области

Один человек погиб в результате обрушения породы на одной из шахт в Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

ЧП произошло в субботу на «Шерловская — Наклонная» при проведении взрывных работ на глубине около 500 метров. Под завалами оказался один из рабочих, который погиб на месте. Его тело поднято на поверхность.

Двум проходчикам удалось выбраться самостоятельно.

Ранее в Нижегородской области спасли 16-летнего подростка, застрявшего в заброшенной шахте. Парень упал в открытую шахту заброшенного здания и не мог самостоятельно выбраться.