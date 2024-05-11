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Человек погиб от атаки украинского дрона в Курской области

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в Судже Курской области, был смертельно ранен один человек, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он уточнил, что пострадавшего оперативно доставили в районную больницу. Там врачи оказали ему первую медпомощь.

«Однако мужчина скончался: полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее ВСУ напали на грузовик в Белгородской области. В результате атаки один мужчина погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.