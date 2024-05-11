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Мужчина погиб в результате атаки ВСУ на грузовик в Белгородской области

Дрон сбросил два взрывных устройства на стоящий у обочины грузовик в районе села Новостроевка-Первая Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что еще один мужчина пострадал. Его доставили в больницу. У пострадавшего диагностировали осколочные ранения ног. Врачи оказывают мужчине всю необходимую медпомощь.

По словам главы области, в результате атаки грузовик сильно посечен. Оперативные службы работают на месте происшествия.