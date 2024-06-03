Человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП в подмосковном Чехове

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств массового дорожно-транспортного происшествия с погибшими и пострадавшими в городском округе Чехов, сообщает пресс-служба ведомства.

В понедельник днем на 78-м км Симферопольского шоссе произошло столкновение грузовика, двух внедорожников и мотоцикла. В результате ДТП погибла пассажирка одного из джипов, еще двое были госпитализированы в больницу.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств массового ДТП и принятие решения о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Ранее три человека п острадали в массовом ДТП в городском округе Чехове. Водитель грузовика SITRAK 1972 года рождения спровоцировал аварию с участием 5 автомобилей на 332-м километре автодороги А-108.