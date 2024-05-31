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Три человека пострадали в массовом ДТП в подмосковном Чехове

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей произошло в городском округе Чехов. В результате ДТП пострадали 3 человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в пятницу около 13:10 на 332-м километре автодороги А-108. Водитель грузовика SITRAK 1972 года рождения спровоцировал аварию с участием 5 автомобилей.

В результате ДТП 3 человека получили телесные повреждения.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.