Три человека пострадали в массовом ДТП в подмосковном Чехове
Фото - © Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей произошло в городском округе Чехов. В результате ДТП пострадали 3 человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошла в пятницу около 13:10 на 332-м километре автодороги А-108. Водитель грузовика SITRAK 1972 года рождения спровоцировал аварию с участием 5 автомобилей.
В результате ДТП 3 человека получили телесные повреждения.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.