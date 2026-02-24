Части тела раскидала по городу: экс-официантка 23 года скрывала убийство подруги

В Екатеринбурге женщина 23 года скрывала, что убила и расчленила подругу

В мае 2003 года житель Екатеринбурга заметил подозрительный чемодан во дворе дома № 3 по Асбестовскому переулку. Внутри чемодана находились женские руки. Затем в другом районе города нашли еще останки тела. Только через 23 года стало известно, что убила и расчленила девушку ее подруга, сообщает E1.RU .

Через пару недель после обнаружения останков тела установили, что части тела принадлежат 40-летней Татьяне Кац, пропавшей без вести. Убийц по горячим следам найти и задержать не удалось, расследование зависло на более чем 20 лет.

Предварительно известно, что Татьяна Кац погибла 27 мая 2003 года, когда близкая подруга, экс-официантка, заманила жертву к себе домой. Там ее убили, расчленили тело, упаковали части в разные сумки и разбросали по Екатеринбургу. Прошло 23 года, и в январе 2026-го арестовали троих виновных: саму подругу и двух ее сообщников-мужчин.

Подозреваемые. Обвинение вменяется троим: подруге Татьяны Ирине Трушковой, а также Игорю Кирееву и Денису Погулко. Сейчас они пытаются свалить вину друг на друга, минимизируя собственную роль.

67-летняя экс-официантка на пенсии Ирина Трушкова ранее не судимая. Следствие считает, что она инициировала план убийства Татьяны, предложив его Игорю и Денису, и активно участвовала в преступлении. Мотив оказался простым: нежелание возвращать долг подруге.

Ход преступления

В злополучный день Татьяна направилась к подруге с чистой совестью: она не раз одалживала ей деньги и теперь планировала забрать весь долг сразу, но вместо этого на нее напали и убили.

Тело жертвы затащили в ванную, разрубили на части и распределили по сумкам. Сообщники тайком вынесли останки из квартиры, разошлись и больше не пересекались.

Ирина сразу попала под подозрение. Родственники Татьяны вспомнили о ее визите. Оказалось, сумки и чемодан с частями тела — ее собственные. А в ванной обнаружили следы крови, просочившиеся под кафель.

В 2003 году определить принадлежность крови не удалось — ДНК-анализ тогда был редкостью, сложным и дорогим. Женщина упорно отрицала вину. Без свидетелей доказательств не накопилось, и после нескольких месяцев в СИЗО ее выпустили. Останки Татьяны захоронили на Нижне-Исетском кладбище в закрытом гробу.

Возобновление дела в 2026 году

Улики, включая осколки плитки с кровью, сохранились. ДНК-тест подтвердил: кровь в квартире Ирины принадлежала погибшей Татьяне.

Нашелся свидетель, слышавший, как группа обсуждала план убийства. В 2003 году он побоялся говорить, но теперь дал детальные показания.

Всех соучастников опознали и задержали. На допросах они стали признаваться, обвиняя друг друга. Теперь им вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство группой по предварительному сговору».

Следователи уверены, что именно эти трое спланировали и совершили расправу над Кац. Остался вопрос о распределении ролей в преступлении. Каждому из злоумышленников теперь грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного.

