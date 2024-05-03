сегодня в 15:25

В пятницу из-за пожара на металлургической фабрике в районе Лихтерфельде часть Берлина накрыло ядовитым дымом. Соответствующее экстренное оповещение опасности ведомство по гражданской обороне разослало жителям немецкой столицы, сообщает РИА Новости .

Сообщение поступило жителям Берлина около 13:00 по местному времени.

«Согласно анализу погодных условий и соответствующего направления ветра дымовые газы будут двигаться от места пожара в северном направлении», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Жителям и гостям города рекомендуют избегать посещения всей западной части Берлина, плотно закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции и кондиционирования.

Ранее в Германии подожгли летний домик главы Rheinmetall Армина Паппергера из-за поставок оружия ВСУ. Ответственность за поджог на себя взяли немецкие левые экстремисты.