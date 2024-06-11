Часть балкона рухнула на женщину на проспекте Мира в Москве

Прокуратура держит на контроле проверку в отношении частной управляющей компании после травмирования женщины частью жилого дома в центре Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Во вторник на проспекте Мира облицовка балкона одного из домов обрушилась и упала на женщину. Пострадавшую доставили в больницу, где ей окажут всю необходимую помощь.

Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств случившегося, результаты проверки по факту произошедшего и оценку действий частной управляющей компании.

Ранее в Москве частично обрушилась опора моста Лужники. В результате отлетевшие камни рухнули на проезжую часть.