Часть балкона рухнула на женщину на проспекте Мира в Москве
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Прокуратура держит на контроле проверку в отношении частной управляющей компании после травмирования женщины частью жилого дома в центре Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.
Во вторник на проспекте Мира облицовка балкона одного из домов обрушилась и упала на женщину. Пострадавшую доставили в больницу, где ей окажут всю необходимую помощь.
Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств случившегося, результаты проверки по факту произошедшего и оценку действий частной управляющей компании.
Ранее в Москве частично обрушилась опора моста Лужники. В результате отлетевшие камни рухнули на проезжую часть.