Чайки съели всех утят на столичных Патриарших прудах

Беда случилась на Патриарших прудах в Москве. Чайки съели всех детенышей уток-огарей. Местные жители не знают, как помочь птицам, сообщает Telegram-канал MSK1.RU .

В Сети опубликовали видео, на котором чайка полностью заглатывает маленького утенка. Одну из уток хотели пристроить в зоопарк, но там отказались ее брать. Сейчас осталась всего одна птица, она прячется в домике.

Местные жители рассказали, что пруд очень большой и открытый, кустов, где спрятаться, попросту нет. Более того, большой бордюр не дает утятам возможности выбраться на берег. На всем водоеме для них всего один маленький домик, в другом живут лебеди.

«Семь чаек, уток две, наверное, не отбиться при таком раскладе сил», — написала одна из девушек в чате района.

Ранее сотрудники подмосковной полиции оперативно спасли утят, провалившихся в ливневку на Минском шоссе. Заметив попавших в беду птенцов, полицейские немедленно поспешили на помощь малышам.