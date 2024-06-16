CENTCOM: фрегат Ирана не ответил на сигнал бедствия с украинского судна

Центральное командование ВС Штатов (CENTCOM) заявило, что фрегат Jamaran (Иран) проигнорировал сигнал бедствия, который был подан с атакованного хуситами украинского корабля Verbena. Об этом сообщает ТАСС .

В заявлении CENTCOM отмечается, что в районе 13:35 15 июня экипаж украинского судна подал сигнал бедствия, говорящий о том, что моряки покидают корабль. На него ответил сухогруз Anna Meta. Экипаж помог терпящим бедствие, моряки поднялись на его борт. Сейчас пострадавших транспортируют в безопасное место.

При этом, по данным Штатов, фрегат Jamaran находился в 8 морских милях от пославшей сигнал Verbena, но не ответил на него.

Экипаж Verbena был вынужден покинуть свой корабль из-за случившегося пожара.

13 июня хуситы объявили о нападении на сухогруз. По информации CENTCOM, из-за ракетного удара на борту начался пожар. Также один из членов экипажа Verbena получил тяжелое ранение.