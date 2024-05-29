CBS: разбившийся в США самолет оказался экспериментальным истребителем

Потерпевший крушение в американском штате Нью-Мексико самолет оказался опытным образцом истребителя F-35, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS News.

«Самолет представлял собой экспериментальную модель истребителя F-35, который был передан компанией Lockheed Martin, сообщили CBS News два представителя министерства обороны», — сказано в сообщении.

Представители Пентагона добавили, что самолет летел в Южную Калифорнию на военно-воздушную базу. Пилот перед крушением успел катапультироваться. Он получил серьезные травмы. В Lockheed Martin уточнили, что разбившимся истребителем была модификация F-35B. По факту инцидента будет проводиться крушение.

Ранее в Сети появилась информация о крушении военного самолета в Нью-Мексико. На опубликованных кадрах были видны обломки самолета, залитые пожарной пеной.