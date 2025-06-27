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Бывший замглавы Химок Минаев объявлен в розыск по уголовной статье

Бывшего заместителя главы городского округа Химки Николая Минаева объявили в розыск. В базе МВД говорится, что его ищут по уголовной статье, сообщает ТАСС .

Номер статьи, по которой разыскивают чиновника, не сообщается. Его местонахождение пока не установили.

В правоохранительных органах отметили, что в отношении Минаева возбуждено уголовное дело, связанное с должностными преступлениями.

Ранее МВД России обновило перечень самых разыскиваемых преступников. Теперь в нем значатся 11 фамилий.