Бывший замглавы Химок Минаев объявлен в розыск по уголовной статье
Бывшего заместителя главы городского округа Химки Николая Минаева объявили в розыск. В базе МВД говорится, что его ищут по уголовной статье, сообщает ТАСС.
Номер статьи, по которой разыскивают чиновника, не сообщается. Его местонахождение пока не установили.
В правоохранительных органах отметили, что в отношении Минаева возбуждено уголовное дело, связанное с должностными преступлениями.
Ранее МВД России обновило перечень самых разыскиваемых преступников. Теперь в нем значатся 11 фамилий.