В списке самых разыскиваемых преступников МВД 11 фамилий
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МВД России обновило перечень самых разыскиваемых преступников. Теперь в нем значатся 11 фамилий, следует из данных на сайте ведомства.
Указанные в списке люди совершили особо тяжкие преступления. МВД пообещало вознаграждение за помощь в их поимке.
В перечне значатся два командира батальона «Азов»* Константин Немичев и Сергей Величко. Также в списке есть «Орский маньяк» Валерий Андреев.
Еще в перечне указан Андрей Кузнецов, которого обвиняют в убийстве двух или более лиц; Николай Емельянов, известный как лидер брянской ОПГ Емеля Одесский; Владимир Кириллов, совершивший покушение на убийство председателя Самарского областного суда; Дмитрий Мамонов, убивший своего друга.
Кроме того, в списке есть совершивший серию заказных убийств Олег Тимошенко, подозреваемый в совершении пяти убийств Андрей Самойлов, главарь ОПГ Фахрудин Махмудов, а также Владимир Шестерин, который обвиняется в причастности к смерти криминального авторитета Станислава Галкина.
Сумма вознаграждения за помощь в розыске преступников — 1 млн рублей.
Ранее МВД РФ объявило основательницу издания «Медуза»** в розыск. Она разыскивается по статье УК РФ.
*организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена.
**признано в РФ СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.