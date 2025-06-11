МВД РФ объявило основательницу издания «Медуза»* в розыск

Там отмечено, что она разыскивается по статье УК РФ, но не уточняется, по какой именно.

Также начался розыск журналиста Александра Плющева**. Он тоже разыскивается по статье УК.

Ранее Тимченко** внесли в реестр иноагентов, так как она создавала и распространяла сообщения и материалы иноагентов, выступала против российской спецоперации на Украине, распространяла недостоверную информацию о решениях властей, недостоверные сведения, которые были направлены на формирование негативного образа ВС РФ.

Плющева* ранее оштрафовали на 15 тыс. рублей за участие в деятельности Берлинского центра Карнеги*** по изучению РФ и Евразии. Еще он трижды был оштрафован из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях в Сети.

* Признана в РФ СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.

** Физлицо, выполняющее функцию иноагента в стране.

*** Признан нежелательной организацией в России.