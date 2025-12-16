Бывший топ-менеджер российской «оборонки» признал личные долги на 3,2 млрд руб

Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению заявление о банкротстве от Виктора Пыхтеева, бывшего топ-менеджера советской и российской оборонной промышленности и почетного гражданина Перми. Он задекларировал непогашенные долги на общую сумму 3,2 миллиарда рублей, сообщает РБК .

Разбирательство объединили с аналогичным обращением налоговой службы, которая требует признать Пыхтеева банкротом из-за недоимки в 719,6 миллиона рублей. С таким же заявлением в суд обратился и ПАО «Банк „Санкт-Петербург“, которому бывший управленец задолжал 251,2 миллиона рублей.

Пыхтеева уже признавали банкротом в 2018 году с долгом в 314,4 млн рублей, но в 2020 году он был освобожден от обязательств, выплатив лишь 13,8 млн рублей. Новое дело связано с субсидиарной ответственностью на сумму 3,2 млрд рублей, к которой его привлек Арбитражный суд Москвы в ноябре 2023 года.

В обращениях налоговой и банка выявлены процессуальные недостатки, которые должны быть устранены до 12 января 2026 года.

Виктор Пыхтеев ранее возглавлял АО «ОГТ „Искра-Авигаз“, которое производило газоперекачивающие агрегаты „Урал“. Он выступил поручителем по кредиту предприятия, полученному в 2014 году. Само предприятие было признано банкротом в 2018 году.

