Бывший муж Кати Самбуки может оказаться в тюрьме за педофилию
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Активистка Анастасия Даниленко сообщила о планах добиться возбуждения уголовного дела против продюсера Боба Джека, получившего известность благодаря сотрудничеству с певицей Катей Самбукой, пишет NEWS.ru.
По словам Даниленко, в настоящее время она занимается поиском девушек, которые могли пострадать от развратных действий мужчины в подростковом возрасте. Ранее она беседовала с 17-летней блогершей Аней HAWKA, которая поделилась информацией о своих интимных отношениях с Бобом Джеком.
«Сейчас важно призвать других его жертв связаться со мной или со Следственным комитетом. Отклики были, есть, еще разбираю», — подчеркнула активистка.
Кроме того, она сообщила, что Боб Джек направил ей досудебную претензию, настаивая на удалении видео интервью с Аней HAWKA.
Известно, что Катя Самбука забеременела от Боба Джека в возрасте 15 лет. После 10 лет отношений девушка с ребенком ушла от бывшего мужа, заявив о систематическом насилии, которому она подвергалась со стороны продюсера.