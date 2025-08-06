Бывший муж Кати Самбуки может оказаться в тюрьме за педофилию

По словам Даниленко, в настоящее время она занимается поиском девушек, которые могли пострадать от развратных действий мужчины в подростковом возрасте. Ранее она беседовала с 17-летней блогершей Аней HAWKA, которая поделилась информацией о своих интимных отношениях с Бобом Джеком.

«Сейчас важно призвать других его жертв связаться со мной или со Следственным комитетом. Отклики были, есть, еще разбираю», — подчеркнула активистка.

Кроме того, она сообщила, что Боб Джек направил ей досудебную претензию, настаивая на удалении видео интервью с Аней HAWKA.

Известно, что Катя Самбука забеременела от Боба Джека в возрасте 15 лет. После 10 лет отношений девушка с ребенком ушла от бывшего мужа, заявив о систематическом насилии, которому она подвергалась со стороны продюсера.