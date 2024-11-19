Бывший лидер «Троеруссии» Саныч отрицает, что снова создает секту

Бывший лидер секты «Троеруссия» Александр Шевцов, известный среди адептов как Саныч, отрицает, что снова создает нечто похожее на свое сообщество. При этом он вернулся к психологической деятельности и уже провел «творческую встречу», сообщает SHOT .

После мероприятия, которое проходило в Санкт-Петербурге, журналисты попытались задать Санычу вопрос о создании новой секты, о которой говорят в Сети. Шевцов улыбнулся и назвал сумасшедшими тех, кто распускает такие слухи. При этом помощница старалась выбить телефон из рук корреспондентов.

На «творческой встрече» Саныч рассказывал о «силе промежности», рассуждал об отношениях мужчины и женщины, вспоминал древнегреческие мифы. Среди присутствующих были его поклонники, которые верят мужчине. Они посетили мероприятие, несмотря на видео с избиениями адептов, за которые «учитель» чуть не попал за решетку.

По словам поклонников, ранее он четыре раза в год устраивал встречи в Иванове, где его задержали в 2015 году. Рядом с наставником люди проводили три дня, за что отдавали 25 тыс. рублей и еще 3 тыс. рублей за возможность купить запись так называемых семинаров. Теперь Саныч зарабатывает теми же уроками, но онлайн. Более того, он открыл собственный мясной бизнес.